إعتقال السلفي ''مرتضى إمعراشن''.. وتهم تلقي أموالا خارجية تواجه ''الفنانة سيليا'' عقب أحداث ''حراك- الريف'' ﻿

كشف أعضاء بلجنة ''حراك- الريف'' من خلال صفحاتهم الفايسبوكية عن إعتقال السلفي ''الحداثي'' المعروف فايسبوكيا ''المرتضى إعمراشن'' قرب ملعب ميمون العرسي مغرب اليوم السبت.

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كشف أعضاء بلجنة "حراك- الريف" من خلال صفحاتهم الفايسبوكية عن إعتقال السلفي "الحداثي" المعروف فايسبوكيا "المرتضى إعمراشن" قرب ملعب ميمون العرسي مغرب اليوم السبت.



ويأتي توقيف " المرتضى إعمراشن" تزامنا وإيداع الناشطة "سيليا الزياني" سجن عكاشة بالدار البيضاء في إطار التحقيق الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بإحدى غرف محكمة الإستئناف بذات المدينة، حيث ثم إحالة المعتقلة على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، وسط حديث عن تهم ثقيلة "تهم المس بأمن الدولة وتلقي أموالا خارجية".



ووفق مصادر مطلعة، فمن السابق لأوانه تأكيد خبر إحالة المرتضى إعمراشن على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إسوة بباقي قياديي الإحتجاجات، حيث أن السلفي "الحداثي" سبق وأن وجهت له تهمة خيانة الإحتجاجات بعد حضوره اللقاء التواصلي الذي عقده الوفد الوزاري مؤخرا بعمالة الحسيمة مع فعاليات المجتمع المدني بالحسيمة.