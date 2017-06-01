عاجل.. بعد حادث لندن الإرهابي.. سيارة تدهس مارة بهولندا وها أشنو وقع ﻿

أصيب خمسة أشخاص مساء اليوم السبت، إثر دهس سيارة لمارة قرب محطة قطار رئيسية في العاصمة الهولندية أمستردام.

شوف تيفي

أصيب خمسة أشخاص مساء اليوم السبت، إثر دهس سيارة لمارة قرب محطة قطار رئيسية في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأعلنت شرطة أمستردام أن اثنين من الجرحى نقلا إلى المستشفى بينما جرى علاج الثلاثة الآخرين في مكان الحادث، وأضافت: "ليس هناك ما يدل على أن حادث السيارة هجوم إرهابي".

وكشفت مصادر عربية قبل قليل أن سائق السيارة كان متوقفا في مكان لم يكن يسمح له بالوقوف فيه، وانطلق عندما اقتربت منه الشرطة واقتحم حائطا، حيث تم توقيف السائق من طرف رجال الشرطة وتفتيش السيارة وإخضاعه للتحقيق.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي الذي وقع في جسر لندن والذي أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة العشرات.