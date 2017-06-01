مثير.. قرد مغربي نوض حالة في بريطانيا وها أشنو دار ﻿

تمكن قرد مغربي من الهروب من حديقة للحيوان بضواحي مدينة ''ونشستر'' البريطانية، حيث تم إبلاغ شرطة المدينة التي ظنت أن القرد من فصيلة ''الغوريلا'' أو ''الشمبانزي''، مما خلق حالة استنفار واسعة في مداخل ومخارج

شوف تيفي

تمكن قرد مغربي من الهروب من حديقة للحيوان بضواحي مدينة "ونشستر" البريطانية، حيث تم إبلاغ شرطة المدينة التي ظنت أن القرد من فصيلة "الغوريلا" أو "الشمبانزي"، مما خلق حالة استنفار واسعة في مداخل ومخارج المدينة.

وكشفت "الدايلي ميل" البريطانية اليوم السبت، أن حيوان من فصيلة القرود، قد فر من حديقة حيوانات "مارويل" الواقعة على حدود المدينة، في الوقت الذي تدخلت فيه الشرطة للسيطرة على حالة الخوف التي سادت سكان المنطقة، قبل أن يتم اكتشاف الأمر على أنه يقتصر على قرد مغربي "ماكاك"، وزنه لا يتعدى 14 كيلوغرام، وتمت السيطرة عليه.

جدير بالذكر أن قرود "الماكاك" المغربية (Le Macaque de Barbarie) تعيش في غابات الأرز المجاورة لأقاليم خنيفرة وإفران بشكل رئيسي.