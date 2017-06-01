مثير وبالفيديو..هذا ما يفعله سعد لمجرد في باريس بعد الإفطار ﻿

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل أنه جديد للفنان سعد لمجرد، وهو بأحد المساجد ضواحي بباريس قريبا من إقامته الجبرية.

شوف تيفي

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل أنه جديد للفنان سعد لمجرد، وهو بأحد المساجد ضواحي بباريس قريبا من إقامته الجبرية.

وكشف النشطاء أن الفيديو تم تصويره مؤخرا في شهر رمضان الجاري، مؤكدا أحد المعلقين أن سعد لمجرد ليس ببعيد أن يكون مؤذنا بالمسجد ذاته، الذي ظهر فيه مع أحد الأشخاص.

ولاق الفيديو انتشارا واسعا، حيث تمت مشاركته على نطاق واسع.