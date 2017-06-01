ألمانيا تفجرها في وجه قطر وتتوقع حربا عالمية ثالثة وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف زيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألماني، اليوم السبت، أن الأزمة بين قطر والدول العربية الأخرى قد تقود المنطقة إلى حرب.

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كشف زيجمار جابرييل، وزير الخارجية الألماني، اليوم السبت، أن الأزمة بين قطر والدول العربية الأخرى قد تقود المنطقة إلى حرب.

وأوضح المتحدث حسب مصادر عربية أنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر الذي نشب بين الدول العربية وقطر، حيث إن هناك خطرا من أن يقود هذا الخلاف لحرب.

وأشار جابرييل إلى أن المحادثات التي تجريها قطر في الأيام الماضية مع نظرائها من السعودية وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه، متابعا: "بعد محادثاتي لهذا الأسبوع أعلم مدى خطورة الموقف لكنني أعتقد أن هناك فرصا جيدة أيضا لإحراز تقدم في العلاقات".