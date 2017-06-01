من الدارالبيضاء..منظمة ماتقيش ولدي تقدم دليل التكفل بالأطفال ضحايا الإعتداءات الجنسية ﻿

عقدت منظمة ماتقيش ولدي زوال اليوم السبت ندوة صحفية بالدارالبيضاء من أجل تقديم دليل لمساعدة الأسر التي يتعرض أطفالها للإعتداءات الجنسية، حيث يتوفر الأخير على مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها في

شوف تيفي

عقدت منظمة ماتقيش ولدي زوال اليوم السبت ندوة صحفية بالدارالبيضاء من أجل تقديم دليل لمساعدة الأسر التي يتعرض أطفالها للإعتداءات الجنسية، حيث يتوفر الأخير على مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الإعتداء على الأطفال دون مواجهة أي مشكل في المكان الذي يجب أن تتجه إليه الأسر في حالة الإعتداء الجنسي، كما أن الدليل سيشمل ثلاث لغات وهي الأمازيغية،العربية والفرنسية.

وبهذا الخصوص، كشفت رئيسة المنظمة نجاة أنور لشوف تيفي أن إحصائيات الإعتداءات الجنسية على الأطفال ليست بالشكل الدقيق، مضيفة أنها ستحاول الإشتغال بدقة من أجل معرفة الحالات التي تعرضت للإعتداء، حتى لاتقدم أرقام غير صحيحة ومغلوطة.

هذا وتعتبر منظمة "ماتقيش ولدي" منظمة غير حكومية ذات المنفعة العامة، تساعد الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في جميع مراحل الدعم.