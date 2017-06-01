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في بادرة حسنة.. المندوبية العامة لإدارة السجون تحتفي بالنزلاء المشاركين في مسابقات دينية بمناسبة رمضان

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 20:09 في بادرة حسنة.. المندوبية العامة لإدارة السجون تحتفي بالنزلاء المشاركين في مسابقات دينية بمناسبة رمضان | بوليتيك
في بادرة حسنة.. المندوبية العامة لإدارة السجون تحتفي بالنزلاء المشاركين في مسابقات دينية بمناسبة رمضان
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم أمس الجمعة بالسجن المحلي العرجات حفلا لفائدة السجناء الفائزين في المسابقات الدينية التي نظمت هاته السنة، والتي شارك فيها حوالي 894 معتقلا

شوف تيفي

 نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم أمس الجمعة بالسجن المحلي العرجات حفلا لفائدة السجناء الفائزين في المسابقات الدينية التي نظمت هاته السنة، والتي شارك فيها حوالي 894 معتقلا بالسجون المحلية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وشملت هذه المسابقات سبعة أنواع همت حفظ القرآن الكريم، وترتيل القرآن الكريم، وحفظ ترتيب سور القرآن، وتفسير وشرح القرآن الكريم، وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، وتفسير وشرح الأحاديث النبوية الشريفة، وأحسن مجموعة للإنشاد الديني.

في هذا السياق، صرح المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجهة الرباط سلا القنيطرة، بوشتى الفايز، على أن هذا الحفل يندرج في إطار البرامج التي تسطرها المندوبية على طول السنة ويدخل ضمن الإحتفالات التي تنظم لفائدة النزلاء.

وأضاف المصدر ذاته أن الغاية من هذه البرامج تثقيفية بالدرجة الأولى إذ تتوخى دعم وتقويم سلوك السجين ومساعدته على الانخراط في الحياة المجتمعية بشكل طبيعي على غرار باقي المواطنين.

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مجتمع المندوبية العامة لإدارة السجون النزلاء

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