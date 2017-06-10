ممثل عالمي يفارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض سرطان ﻿

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توفي الممثل الأمريكي أدم ويست الذي لعب دور باتمان في المسلسل الشهير في الستينيات عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراح طويل مع مرض سرطان الدم.
وحسب وكالة رويترز للأنباء فإن أدم ويست توفي مساء أمس الجمعة بعد صراع مع مرض سرطان الدم "لوكيميا".
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.