ممثل عالمي يفارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض سرطان ﻿

توفي الممثل الأمريكي أدم ويست الذي لعب دور باتمان في المسلسل الشهير في الستينيات عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراح طويل مع مرض سرطان الدم.

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توفي الممثل الأمريكي أدم ويست الذي لعب دور باتمان في المسلسل الشهير في الستينيات عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراح طويل مع مرض سرطان الدم.

وحسب وكالة رويترز للأنباء فإن أدم ويست توفي مساء أمس الجمعة بعد صراع مع مرض سرطان الدم "لوكيميا".