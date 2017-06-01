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رسميا :بعد لشكر...الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الوطني لحزب الوردة لولاية ثانية

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 20:04 رسميا :بعد لشكر...الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الوطني لحزب الوردة لولاية ثانية | بوليتيك
رسميا :بعد لشكر...الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الوطني لحزب الوردة لولاية ثانية
أعلنت اللجنة المشرفة على المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل قليل، عن انتخاب ''الحبيب المالكي'' رئيسا له للمرة الثانية على التوالي، بعد ترشحه وحيدا للمنصب، أياما بعد تعيين إدريس

شوف تيفي

أعلنت اللجنة المشرفة على المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل قليل، عن انتخاب "الحبيب المالكي" رئيسا له للمرة الثانية على التوالي، بعد ترشحه وحيدا للمنصب، أياما بعد تعيين إدريس لشكر كاتبا أولا بالتصفيق

وينظم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، اليوم السبت 10 ماي ، انتخابات داخلية لانتخاب رئاسة المجلس الوطني وكذا أعضاء وعضوات المكتب السياسي للحزب، هذه الأخيرة التي إنطلقت عملية الفرز الخاصة بها.

وجاء إعلان المالكي رئيسا للمجلس الوطني لحزب الوردة، بعد أن حصل على 450 صوتا من أصل 483 التي يتشكل منها المجلس الوطني للحزب، حيث سيتم لاحقا الإعلان بشكل رسمي عن أسماء أعضاء المكتب السياسي.

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