حصري : ''غاني'' يكشف لـ''شوف تيفي'' حقيقية فبركة الكاميرا الخفية و هذا ما قاله عن الإنتاجات الرمضانية ﻿

أكد الفنان المغربي '' غاني قباج '' أن حلقات الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' و التي كلف بتدبير مقلب لبعض ضيوفها كانت حقيقية و لم تكن مفبركة بتاتا.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أكد الفنان المغربي " غاني قباج " أن حلقات الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" و التي كلف بتدبير مقلب لبعض ضيوفها كانت حقيقية و لم تكن مفبركة بتاتا.

و أضاف صاحب أغنية " زينك يا بودلال" أنه كان يرغب في جر الفنان " سعيد موسكير" منذ سنوات إلى شراك الكاميرا الخفية و هو ما تم بالفعل في أولى حلقات هذه السنة , و قال "غاني" أنه شارك في أربع حلقات سيشاهد الجمهور أطوارها في باقي أيام الشهر الفضيل و يهم الأمر كل من "عبدالعزيز الستاتي" و "المهدي فولان" و الفنان "محمد عدلي" , مؤكدا أنها مرت من دون أي علم مسبق من ضيوفها .

و أشار المغني و الممثل المغربي أنه توصل بعدد من العروض من أجل الظهور في عمل فني خلال شهر رمضان الحالي إلا أنه رفض بسبب ما أسماه "قلة الإمكانيات" التي تعيشها جل الأعمال المغربية و التي تؤثر سلبا على مستوى هذه الإنتاجات قائلا " الأعمال الفنية و الممثلين و التقنيين هو مستوى أكثر من رائع لكن مشكل تدني المستوى يعود بالدرجة الأولى لضعف الإنتاج و قلة الإمكانيات و هو ما دفعني إلى رفض عدد من الأعمال هذه السنة" .

و أكد "غاني قباج" أنه يضع آخر اللمسات على عمل فني موسيقي جديد سيرى النور قريبا سيحمل مواصفات عالمية بمشاركة عدد من النجوم.