بعد إساءته للمغاربة .. عادل إمام يعتذر :'' أنا أحب المغرب إلى حد الهُيام'' ﻿

قدم الفنان الكوميدي المصري ''عادل إمام'' إعتذارا للمغاربة بعدما وجهت له نيران الانتقاد من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قال عنه نشطاء مغاربة أن أساء لهم بعد تضمن أحد مشاهد الحلقة الخامسة من

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قدم الفنان الكوميدي المصري "عادل إمام" إعتذارا للمغاربة بعدما وجهت له نيران الانتقاد من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قال عنه نشطاء مغاربة أن أساء لهم بعد تضمن أحد مشاهد الحلقة الخامسة من مسلسله الرمضاني الجديد "عفاريت عدلي علام" الذي يبث على قناة "ام بي سي" لحوار وصف المغاربة و مراكش بالسحر و الشعوذة .



و قال "عادل إمام" في تصريحات صحفية : “لا أنا ولا كل فريق عمل المسلسل نقصد الإساءة إلى الشعب المغربي الشقيق، أنا أحب المغرب إلى حد الهيام، وألمس هذا الحب عندما أزور المغرب، وقد تم تكريمي مؤخرا في مهرجان مراكش”, و أضاف الزعيم " المشهد محل المشكل جمع بين الفنان أحمد حلاوة و هالة صدقي , و الحوار بسيط تم تحميله بغرض سيء , أرجو عدم المبالغة في تفسير المشاهد الفنية , لأن جميعها تكون في إطار الإفيهات الكوميدية".



و كان مشهد ظهرت في شخصيتان من المسلسل و هما يتهمان المغرب و المغاربة في حوار بأنهم وراء أعمال سحر و شعوذة مفترضة لأحد الشخصيات التي تظهر بالمسلسل , و هو ما فسره كثيرون بأنها إهانة للمغرب مما جعلهم يصبون جام غاضبه على طاقم المسلسل بمن فيهم النجم عادل إمام.