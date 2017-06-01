تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض بوجدة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ومن داخل السيارات.

شوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في مجال السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ومن داخل السيارات.

وذكر بلاغ لولاية الأمن أن هذه العصابة الإجرامية تتكون من ثلاثة أفراد، إثنان منهم في العشرينات من العمر، أما الثالث فهو قاصر من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات.

وسجل المصدر ذاته أن المشتبه فيهم تم توقيفهم على إثر وضع خطط محكمة توجت بتعرف أربعة ضحايا السرقات على أفراد العصابة الإجرامية الثلاثة، مضيفا أنه تم أيضا توقيف شخص رابع متورط في قضية شراء المسروق.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الراشدين الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، والقاصر تحت الملاحظة بجناح الأحداث على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.