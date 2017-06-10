عاجل: و بالصورة.. هذه حقيقة تعرض الفنان الجزائري قادر الجابوني لاعتداء خطير ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الفنان الجزائري قادر الجابوني، أن الأخبار التي تم ترويجها بخصوص تعرضه لاعتداء خطير بالجزائر لا أساس لها من الصحة.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من الفنان الجزائري قادر الجابوني، أن الأخبار التي تم ترويجها بخصوص تعرضه لاعتداء خطير بالجزائر لا أساس لها من الصحة.

و نفت مصادرنا تلك الأخبار مؤكدة أن قادر الجابوني يتواجد في هذه الأثناء بمدينة أكادير و يستعد لإحياء حفل فني رفقة الفنانة المغربية لمياء الزايدي.