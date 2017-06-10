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عاجل: و بالصورة.. هذه حقيقة تعرض الفنان الجزائري قادر الجابوني لاعتداء خطير

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 19:08 عاجل: و بالصورة.. هذه حقيقة تعرض الفنان الجزائري قادر الجابوني لاعتداء خطير | ثقافة و فنون
عاجل: و بالصورة.. هذه حقيقة تعرض الفنان الجزائري قادر الجابوني لاعتداء خطير
علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من الفنان الجزائري قادر الجابوني، أن الأخبار التي تم ترويجها بخصوص تعرضه لاعتداء خطير بالجزائر لا أساس لها من الصحة.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من الفنان الجزائري قادر الجابوني، أن الأخبار التي تم ترويجها بخصوص تعرضه لاعتداء خطير بالجزائر لا أساس لها من الصحة.

و نفت مصادرنا تلك الأخبار مؤكدة أن قادر الجابوني يتواجد في هذه الأثناء بمدينة أكادير و يستعد لإحياء حفل فني رفقة الفنانة المغربية لمياء الزايدي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اعتداء الجابوني

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