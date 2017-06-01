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رابطة العلماء المسلمين تطرد القرضاوي وتنهي عضويته فيها

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 18:23 رابطة العلماء المسلمين تطرد القرضاوي وتنهي عضويته فيها | بوليتيك
رابطة العلماء المسلمين تطرد القرضاوي وتنهي عضويته فيها
قررت رابطة العالم الإسلامي طرد الشيخ يوسف القرضاوي من مجمع الفقه الإسلامي وانهاء عضويته فيها إثر تصنيفه على “قوائم الإرهاب” الصادرة من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.

شوف تيفي

قررت رابطة العالم الإسلامي طرد الشيخ يوسف القرضاوي من مجمع الفقه الإسلامي وانهاء عضويته فيها إثر تصنيفه على “قوائم الإرهاب” الصادرة من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.

وجاء في تغريدة نشرتها الرابطة على حسابها في تويتر، أنه “بناء على التصنيف الصادر عن المملكة وشقيقاتها لقوائم الإرهاب فقد قررت رابطة العالم الإسلامي طرد وانهاء عضوية يوسف القرضاوي في “المجمع الفقهي الإسلامي”.

من جهتها أشارت وسائل إعلام اماراتية إلى أن “القرضاوي، داعية مصري الأصل يعيش في قطر ومقرب من دائرة صناع القرار فيها، وهو صاحب تاريخ طويل من التحريض على العنف، وحث الشباب على الانضمام للجماعات المتطرفة، وأصدر القرضاوي فتاوى تبرر وتجيز التفجيرات الانتحارية” بحسب وسائل الاعلام.

وصنفت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أفرادا وكيانات ترعاها قطر على قوائم الإرهاب المحظورة في بيان مشترك أصدرته تلك الدول فجر الجمعة.

‫شوف تيفي

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البحرين قطر الإستحواذ القرضاوي الجماعات شوف تيفي

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