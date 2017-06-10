عاجل..إعتقال نقابيين على خلفية أحداث ''حراك- الريف'' بمدينة الحسيمة ﻿

طالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد المغربي للشغل، إطلاق كافة معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة، من بينهم أعضاء بالمركزية النقابية.

شوف تيفي



طالب المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد المغربي للشغل، إطلاق كافة معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة، من بينهم أعضاء بالمركزية النقابية.



وشدد إخبار توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه،على وجوب إطلاق سراح أربعة معتقلين أعضاء بالنقابة وهم "محمد المجاوي، ويوسف الحمديوي، وخالد بن علي، ومحمد المحدالي".



وصرحت النقابة من خلال إخبارها، عن مؤازرتها المعتقلين عبر إنتداب محامين للدفاع عنهم، كما دعت منخرطيها للمشاركة بكثافة في المسيرة الإحتجاجية بالرباط يوم الأحد إنطلاقا من ساحة باب الأحد.