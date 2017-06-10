عاجل وبالصور..إستنفار أمني بسجن عكاشة بالدار البيضاء بسبب ''ناصر الزفزافي'' ﻿

يشهد محيط ''السجن المدني عين السبع'' في هذه اللحظات إستنفارا أمنيا كبيرا، أمام البوابة الرئيسية للسجن وبمحيطه وكذا الطرق التي تؤدي إليه.

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يشهد محيط "السجن المدني عين السبع" في هذه اللحظات إستنفارا أمنيا كبيرا، أمام البوابة الرئيسية للسجن وبمحيطه وكذا الطرق التي تؤدي إليه.



ويأتي الإنزال الأمني الكثيف، تزامنا ودعوة نشطاء فايسبوكيين بمدينة الدار البيضاء، رفقة لجنة عائلات معتقلي "حراك-الحسيمة"، لتنظيم وقفة إحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين ظروف عيشهم داخل الزنازن الإنفرادية.



وكشف عضو باللجنة التي دعت للوقفة الإحتجاجية التي لم تنظم إلى غاية كتابة هذه الأسطر، أن بعض الأخبار التي تم تسريبها من طرف بعض عائلات المعتقلين، تفيذ وضع "ناصر الزفزافي" وزملائه في زنازنة منفردة بالجناح الخاص "بالمثليين".



هذا، وسبق، لإدارة السجون والإدماج أن نفت في بلاغ لها، صراخ وتجاوب النزلاء مباشرة بعد إحالة "ناصر الزفزافي" على سجن عكاشة مؤكدة أن الأمور طبيعية وعادية.