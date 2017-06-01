مثير.. اعتقال رئيس قيادة بالخميسات و إيداعه السجن بتهمة الإرتشاء ﻿

علم لدى مصدر قضائي، اليوم السبت، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر، مساء أمس، بإيداع رئيس قيادة مرشوش بدائرة الرماني السجن المحلي بسلا من أجل تهمة الارتشاء، وذلك بعد الاستماع إليه في

شوف تيفي:

علم لدى مصدر قضائي، اليوم السبت، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر، مساء أمس، بإيداع رئيس قيادة مرشوش بدائرة الرماني السجن المحلي بسلا من أجل تهمة الارتشاء، وذلك بعد الاستماع إليه في إطار الاستنطاق التمهيدي.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتابع وجهت له تهمة "الارتشاء وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال الوظيفة".

وكانت عناصر الدرك الملكي بالرماني قد ألقت القبض، أول أمس الخميس، على المتهم الذي كان يشغل منصب رئيس قيادة مرشوش بدائرة الرماني التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات. كما شغل قبل ذلك منصب قائد بجماعة أبي القنادل بسلا.