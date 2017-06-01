شهور بعد نهاية و لايته .. ''ميشيل أوباما'' تفجر مفاجأة طريفة عن زوجها الرئيس السابق لأمريكا ﻿

أفصحت ميشيل أوباما السيدة السابقة للبيت الأبيض الأمريكي خلال حضورها في مؤتمر ''مطوري آبل''، بـ''سان خوسيه'' بولاية كاليفورنيا سرا طريفا عن زوجها الرئيس الأمريكي السابق ''باراك أوباما'' .

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أفصحت ميشيل أوباما السيدة السابقة للبيت الأبيض الأمريكي خلال حضورها في مؤتمر "مطوري آبل"، بـ"سان خوسيه" بولاية كاليفورنيا سرا طريفا عن زوجها الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" .



وقالت "ميشيل أوباما" خلال ذات المؤتمر ، أن زوجها كان يرتدي نفس البدلة لمدة ثمانية سنوات في كل مناسبة كان يحضرها دون أن يلاحظ أحد.



ووفقا لصحيفة “اندي بندت “، قالت زوجة براك أوباما، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكيةـ بالرغم من أنها كانت نفس البدلة إلى أن الجميع كان يبدي إعجابه بملابسه في كل المناسبات، واعتبروه الرئيس الأكثر أناقة



وأشارت ميشيل، أن الصحافة ركزت على إطلالاتها ولم تنتبه في يوم من الأيام أن الرئيس الأمريكي "أوباما" ظل يرتدي نفس البذلة منذ توليه كرسي الرئاسة بالبيت الأبيض .