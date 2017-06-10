 بالصورة :دليل قاطع على فبركة أشهر كاميرا خفية عربية ''رامز تحت الأرض'' ﻿
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بالصورة :دليل قاطع على فبركة أشهر كاميرا خفية عربية ''رامز تحت الأرض''

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 17:35 بالصورة :دليل قاطع على فبركة أشهر كاميرا خفية عربية رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون
بالصورة :دليل قاطع على فبركة أشهر كاميرا خفية عربية ''رامز تحت الأرض''
يبدو أن عدوى فبركة الكاميرا الخفية قد وصل مداها إلى أقوى و أشهر كاميرا خفية في العالم العربي رامز تحت الأرض و التي يقدمها ''رامز جلال'', حيث كشفت صور تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي

شوف تيفي:

يبدو أن عدوى فبركة الكاميرا الخفية قد وصل مداها إلى أقوى و أشهر كاميرا خفية في العالم العربي رامز تحت الأرض و التي يقدمها "رامز جلال", حيث كشفت صور تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان ضيفها الفنان اللبناني "وائل كافوري " , مراحل تحول لون سرواله من اللون الأزرق إلى الأسود، بسبب سقوطه في الرمال المتحركة في دليل يؤكد على فبركة هذا العمل و الذي رصدت له الإمكانيات الكبيرة.

و عبر عدد من الفايسبوكيين من المحيط إلى الخليج عن سخطهم و غضبهم من استخفاف البرنامج بعقول المشاهد ، حيث ظهر “كافوري”، وهو يقع في الرمال المتحركة، ويحاول إنقاذ الفتاة التي معه، من فريق عمل البرنامج، وصعد هو الآخر منها، فتغير لون سرواله ،بقدرة قادر.

حري بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا تداولوا صورا لتغير لون سروال وائل كفوري، خلال حلقة “رامز تحت الأرض”، من الأزرق للأسود، مشيرين إلى أن ذلك دليلًا على “فبركة” المقالب، من خلال الاتفاق مع النجوم الذين حلوا ضيوفا على البرنامج .

‫شوف تيفي

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فبركة الكاميرا شوف تيفي رامز جلال رامز تحت الأرض وائل كافوري

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