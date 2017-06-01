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اتصالات المغرب تجمع المنظومة الرقمية حول مأدبة فطور 0 . 2

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 17:29 اتصالات المغرب تجمع المنظومة الرقمية حول مأدبة فطور 0 . 2 | اقتصاد
اتصالات المغرب تجمع المنظومة الرقمية حول مأدبة فطور 0 . 2
جمعت مؤسسة (اتصالات المغرب)، أمس الجمعة بالرباط، المنظومة الرقمية في إطار النسخة السابعة من فطور 2/0 الذي أصبح موعدا سنويا لا يمكن تفويته من طرف هواة الويب 2/0 .

شوف تيفي:

جمعت مؤسسة (اتصالات المغرب)، أمس الجمعة بالرباط، المنظومة الرقمية في إطار النسخة السابعة من فطور 2/0 الذي أصبح موعدا سنويا لا يمكن تفويته من طرف هواة الويب 2/0 .

وذكر بلاغ لـ اتصالات المغرب أن النسخة السابعة من فطور 2/0 عرفت نجاحا كبيرا، حيث شارك فيها ما يقارب 200 مهتما بالمجتمع الرقمي في المغرب.

وأضاف البلاغ أن المشاركين في هذه النسخة، التي نظمتها (سوسيال أنموبلس) بدعم من (اتصالات المغرب) كشريك رسمي، كانوا على موعد مع برنجة جديدة ومنتقاة تميزت بإطلاق كل من "ديجيتال أ سي تي" وجوائز رقمية.

ويعتبر "ديجيتال أ سي تي"أول مجموعة تفكير رقمية مغربية تهدف إلى مراقبة التوجهات الرقمية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل توفير التقارير والدراسات الدورية للمهنيين والمهتمين بتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها المتزايد على الشركات والمجتمع عموما.

وقد تم تنظيم "الجوائز الرقمية" خلال هذه الدورة لتشجيع المواهب ومكافأة النجاحات من خلال ثلاثة معايير وهي الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

وأكدت (اتصالات المغرب)، يضيف البلاغ، من خلال مشاركتها في تنظيم هذا الفطور مرة أخرى التزامها بمواكبة الدينامية الرقمية في المغرب عبر دعم العديد من الأنشطة التي تمكن الشباب من تبني مسار التميز في مجال التكنولوجيات الحديثة.

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