دائرة الغاضبين من قطر تتسع.. النيجر تستدعي سفيرها في الدوحة ﻿

أعلنت النيجر اليوم السبت، أنها استدعت سفيرها في قطر تضامنا مع الدول العربية، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، بزعامة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

شوف تيفي



أعلنت النيجر اليوم السبت، أنها استدعت سفيرها في قطر تضامنا مع الدول العربية، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، بزعامة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.



وجاءت خطوة النيجر بعدما قطعت دول عدة علاقاتها مع الدوحة، أو خفضت التمثيل الدبلوماسي معها، كما أصدرت القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة "قائمة للإرهاب" تضم 59 فردا و12 كيانا إرهابيا تدعمهم وتمولهم قطر.



وحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، صرح مسؤول سنغالي أن بلاده ستستدعي سفيرها في قطر، بينما أدانت الغابون دولة قطر لعدم "مكافحتها للإرهاب".