بالصورة و الفيديو ..العافية شاعلة فـالبياج ديال بوسكورة و البومبية ''آوت'' ﻿

شوف تيفي:
اندلعت ألسنة من النيران قبل قليل من يومه السبت،في سيارة خفيفة على مستوى محطة الآداء "بوسكورة متسببة في ذعر كبير في صفوف مستعملي الطريق.
و ذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" أن تماسا كهربائيا عجل باندلاع النيران في سيارة خفيفة من نوع "غولف" كانت على مقربة من محطة الأداء و على متنها شخصين.
و أفادت المصادر ذاتها أنه و لحسن الحظ فإن الركاب لم يصابا بأي أذى, باستثناء تحطم السيارة و التي التهمتها النيران عن أكملها حيث عملت إدارة الشركة المغربية للطرق السيارة إلى إغلاق ثلاث نقاط للأداء مخافة وصول النيران إليها .
وأضافت المصادر أن رجال الدرك هرعوا إلى مكان الحادث في حين ظل الجميع ينتظرون قدوم رجال الوقاية المدينة لما يناهز الساعة حيث تمكن بعض المواطنين من إخماده بوسائلهم البسيطة.
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