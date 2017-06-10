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بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 17:18 بالصورة و الفيديو ..العافية شاعلة فـالبياج ديال بوسكورة و البومبية آوت | حوادث و حقوق
بالصورة و الفيديو ..العافية شاعلة فـالبياج ديال بوسكورة و البومبية ''آوت''
اندلعت ألسنة من النيران قبل قليل من يومه السبت،في سيارة خفيفة على مستوى محطة الآداء ''بوسكورة متسببة في ذعر كبير في صفوف مستعملي الطريق.

شوف تيفي:

اندلعت ألسنة من النيران قبل قليل من يومه السبت،في سيارة خفيفة على مستوى محطة الآداء "بوسكورة متسببة في ذعر كبير في صفوف مستعملي الطريق.

و ذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" أن تماسا كهربائيا عجل باندلاع النيران في سيارة خفيفة من نوع "غولف" كانت على مقربة من محطة الأداء و على متنها شخصين.

و أفادت المصادر ذاتها أنه و لحسن الحظ فإن الركاب لم يصابا بأي أذى, باستثناء تحطم السيارة و التي التهمتها النيران عن أكملها حيث عملت إدارة الشركة المغربية للطرق السيارة إلى إغلاق ثلاث نقاط للأداء مخافة وصول النيران إليها .

وأضافت المصادر أن رجال الدرك هرعوا إلى مكان الحادث في حين ظل الجميع ينتظرون قدوم رجال الوقاية المدينة لما يناهز الساعة حيث تمكن بعض المواطنين من إخماده بوسائلهم البسيطة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدرك النيران سيارة

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