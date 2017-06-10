عاجل و بالصور..مراكشيون يعثرون على أطراف بشرية بحاويات للأزبال و''شوف تيفي'' تنفرد بصور من عين المكان ﻿

عثر مجموعة من المواطنين قبل قليل من عصر اليوم السبت، على أطراف بشرية داخل حاوية للأزبال بالطريق المدارية ''بين القشالي'' بمراكش.

شوف تيفي: محمد لحلو



عثر مجموعة من المواطنين قبل قليل من عصر اليوم السبت، على أطراف بشرية داخل حاوية للأزبال بالطريق المدارية "بين القشالي" بمراكش.



وحلت بعين المكان، حسب ما عاينته "شوف تيفي" عناصر الشرطة القضائية مرفوقة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث الخطير.



ومن جهة ثانية، تم العثور على أطراف أخرى (يد ورجل) لنفس الجثة بحاوية للأزبال بزنقة العلويين بجوار مستشفى ابن طفيل بمراكش.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الأطراف البشرية تعود لرجل في منتصف عقده الرابع حيث تم العثور على يد ورجل بحاوية للأزبال بحي جليز قبل العثور على باقي الأطراف بحاوية للأزبال بحي "بين قشالي".

وإلى ذلك، تم نقل الأطراف البشرية التي تم العثور عليها إلى مستودع الأموات بباب دكالة تحت إشراف الوكيل العام للملك من أجل اخضاعها للتشريح الطبي وتحديد هوية الهالك والوصول الى الجناة.