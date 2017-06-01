عاجل..إحالة معتقلين جدد من الحسيمة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ومثول ''سيليا'' أمام الوكيل العام للملك ﻿

نفى مصدر مطلع، في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' خبر إعتقال الناشط السلفي فايسبوكيا ''المرتضى إمعراشن'' بمدينة الحسيمة إلى غاية حدود هذه اللحظات.

شوف تيفي

نفى مصدر مطلع، في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" خبر إعتقال الناشط السلفي فايسبوكيا "المرتضى إمعراشن" بمدينة الحسيمة إلى غاية حدود هذه اللحظات.



وأفاد ذات المصدر، أن مجموعة جديدة من المعتقلين قد أحيلت على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بعد توقيفهم بمدينة الحسيمة وإمزورن على خلفية الأحدات والمواجهات التي شهدتها مدينة الحسيمة مؤخرا.



وأوضح ذات المصدر، أن المعتقلة "سيليا" التي تم توقيفها الإثنين الماضي وإحالتها على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توجد في هذه اللحظات أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، الذي يرتقب أن يحيلها على قاضي التحقيق بإحدى غرف المحكمة.