فضائح بالجملة في شهر رمضان بمستشفى الحسن الثاني بأكادير‎‎‎‎ ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية تفيد أن مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير في عهد المندوب الإقليمي للصحة والمدير الحالي للمستشفى يعرف كوارث خطيرة وتلاعبات بصحة المواطنين.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بشكاية تفيد أن مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير في عهد المندوب الإقليمي للصحة والمدير الحالي للمستشفى يعرف كوارث خطيرة وتلاعبات بصحة المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المستشفى المذكور، يعرف خلال شهر رمضان عدة مشاكل بسبب كثرة الأخطاء الطبية التي يقع فيها الطبيب المختص في الجراحة، وكذا بعض المستخدمين بالمستشفى، إضافة إلى مشاكل أخرى.

وأكد مصدرنا أنه سبق وأن تم إرسال سيدة متوفية إلى مستودع الأموات باسم سيدة لازالت على قيد الحياة الشيء الذي خلق ضجة عارمة لدى الإدارة، بالإضافة إلى غياب الأطباء، إلا أن المندوب الإقليمي للصحة لم يُحرك ساكنا.