وشهد شاهد من أهلها.. هذه هي الدلائل التي تؤكد ''فبركة'' الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' ﻿

شوف تيفي: ف.ع
عبر عدد من المهنيين المغاربة العاملين في مجال السينما الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك , عن استيائهم البالغ مما أسموه " درجة استحمار الشعب" و التي وصلت إليها القناة الثانية بعد عرض عدد من حلقات الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" و خصوصا الحلقة التي استضافت الممثل "ربيع القاطي" التي وصفوها بمثابة الضربة القاضية لهذا البرنامج .
و سرد مهنيو السينما عدد من الأخطاء التي سقط فيها طاقم التصوير و الإعداد و التي تؤكد بما لا يترك مجالا للشك في أن الحلقة كانت مفبركة , حيث ذكر النشطاء أن سكانة مدينة ورزازات و عند كل موعد تصوير أي فيلم أجنبي تشهد الاستوديوهات أحدث معدات التصوير، فريق عمل كبير و حقيقي خلافا لما شاهدناه في حلقة ربيع القاطي , حيث استعان طاقم "مشيتي فيها " بكاميراتي xdcam و التي تستعمل في تصوير الربورطاجات في ضحك على الذقون في غياب تام للكاميرات الضخمة و التي تصور هاته الأعمال السينمائية لكبرى.
و بلغت حالة الغضب ذروتها بعدما تداول الفايسبوكيون الغاضبون صورة للنجم المغربي "ربيع القاطي" و هو يثبت ميكروفونا محمولا تحت ملابسه متسائلين عن غياب لاقط الصوت "البيرش" و مهندس الصوت و عدد من التقنيين و الذين وجب توفرهم في الأفلام الضخمة يضيف الفايسبوكيون الغاضبون .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.