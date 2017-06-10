وشهد شاهد من أهلها.. هذه هي الدلائل التي تؤكد ''فبركة'' الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' ﻿

عبر عدد من المهنيين المغاربة العاملين في مجال السينما الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك , عن استيائهم البالغ مما أسموه '' درجة استحمار الشعب'' و التي وصلت إليها القناة الثانية بعد عرض عدد من

شوف تيفي: ف.ع



عبر عدد من المهنيين المغاربة العاملين في مجال السينما الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك , عن استيائهم البالغ مما أسموه " درجة استحمار الشعب" و التي وصلت إليها القناة الثانية بعد عرض عدد من حلقات الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" و خصوصا الحلقة التي استضافت الممثل "ربيع القاطي" التي وصفوها بمثابة الضربة القاضية لهذا البرنامج .

و سرد مهنيو السينما عدد من الأخطاء التي سقط فيها طاقم التصوير و الإعداد و التي تؤكد بما لا يترك مجالا للشك في أن الحلقة كانت مفبركة , حيث ذكر النشطاء أن سكانة مدينة ورزازات و عند كل موعد تصوير أي فيلم أجنبي تشهد الاستوديوهات أحدث معدات التصوير، فريق عمل كبير و حقيقي خلافا لما شاهدناه في حلقة ربيع القاطي , حيث استعان طاقم "مشيتي فيها " بكاميراتي xdcam و التي تستعمل في تصوير الربورطاجات في ضحك على الذقون في غياب تام للكاميرات الضخمة و التي تصور هاته الأعمال السينمائية لكبرى.

و بلغت حالة الغضب ذروتها بعدما تداول الفايسبوكيون الغاضبون صورة للنجم المغربي "ربيع القاطي" و هو يثبت ميكروفونا محمولا تحت ملابسه متسائلين عن غياب لاقط الصوت "البيرش" و مهندس الصوت و عدد من التقنيين و الذين وجب توفرهم في الأفلام الضخمة يضيف الفايسبوكيون الغاضبون .