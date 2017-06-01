المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بجرسيف تكشف حقيقة ابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى المحلي ﻿

كشفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة من خلال بلاغ أصدرته اليوم السبت توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أنها لم تتوصل ولا إدارة المستشفى بأية شكاية في موضوع ابتزاز داخل قسم الولادة، كما أن المندوبية

شوف تيفي

كشفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة من خلال بلاغ أصدرته اليوم السبت توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنها لم تتوصل ولا إدارة المستشفى بأية شكاية في موضوع ابتزاز داخل قسم الولادة، كما أن المندوبية مستعدة لمقاومة أي عمل يسيء لسمعة القطاع ومهنييه.

وأضاف البلاغ ذاته، أن المندوبية بتنسيق مع إدارة المستشفى وتحت إشراف المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق قامت بجميع التحريات الأولية، وبتعميق البحث إلى أبعد مدى، للتأكد من صحة ما جاء في المقال واتخاد جميع الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من تبت ارتكابه لأعمال يجرمها القانون، كما أن الوزارة مستعدة لإرسال لجنة من المفتشية العامة لتعميق البحث.

واخيرا، فإن مندوبية وزارة الصحة بإقليم جرسيف تثمن وتنوه بكل المجهودات التي يبذلها كافة المهنيين الشرفاء العاملين بهذا القطاع على الصعيد الإقليمي الذين يعملون ليل نهار وفي سائر أيام الأسبوع، بغرض ضمان الخدمات الصحية وتجويدها وكذا تحسين المؤشرات الصحية وخصوصا المتعلقة بالصحة الإنجابية.