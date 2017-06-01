عاجل: الموت يُفجع عادل بلحجام ﻿

شوف تيفي:
أعلن المنشط الإعلامي عادل بلحجام، عن وفاة خاله اليوم السبت عبر حسابه الخاص بالفايسبوك.
و كتب بلحجام عبر حسابه: إنا لله و إنا اليه راجعون ...توفي خالي.أسألكم الدعاء له" وفور نشره لهذه التدوينة، بعث أصدقاءه برسائل تعزية و مواساة في هذا المصاب الجلل.
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