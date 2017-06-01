عاجل و انفراد .. عائلة الزفزافي أمام سجن عكاشة و استنفار أمني كبير بمحيط السجن في هذه اللحظات ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة أن والد و الدة ''ناصر الزفزافي'' حلوا قبل قليل بمحيط سجن عكاشة بالدارالبيضاء , للمشاركة في وفقة تضامنية تطالب بالإفراج عن ''الزفزافي'' الذي يقبع داخل أسوار السجن

شوف تيفي:

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر موثوقة أن والد و الدة "ناصر الزفزافي" حلوا قبل قليل بمحيط سجن عكاشة بالدارالبيضاء , للمشاركة في وفقة تضامنية تطالب بالإفراج عن "الزفزافي" الذي يقبع داخل أسوار السجن المذكور.

و أفادت ذات المصادر أن محيط سجن عكاشة يعرف في هذه الأثناء استنفارا أمينا غير مسبوقا بسبب أخبار عن مشاركة كل من حركتي العدل و الإحسان و حركة 20 فبراير في الوقفة المذكورة.

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