عاجل: هجوم مسلح على مسجد و الحصيلة 3 قتلى ﻿

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب تسعة آخرون، في هجوم مسلح حدث على مسجد جنوب شرق أفغانستان بعد أن هاجمتهم مجموعة من المسلحين.

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ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب تسعة آخرون، في هجوم مسلح حدث على مسجد جنوب شرق أفغانستان بعد أن هاجمتهم مجموعة من المسلحين.

وأفادت وكالة (خاما برس) الأفغانية للأنباء بأن "عشرات الأشخاص تجمعوا في مسجد في الحي الثاني من المدينة للصلاة، عندما اقتحم مسلحون المسجد وبدأوا في إطلاق النار على المصلين، ولم تعلن أي جماعة بما في ذلك حركة (طالبان)، حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم".

ويأتي هذا الهجوم فيما أعلن القصر الرئاسي الأفغاني، اليوم السبت، يوم حداد وطني، بعد سلسلة من التفجيرات الدموية الأخيرة في ثلاثة أقاليم في مختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل 200 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 600 آخرين.

ووقعت هذه الهجمات في العاصمة كابول، وإقليم خوست جنوب شرق البلاد وإقليم هيرات غرب البلاد.