ها شحال لقاو ديال المواد الغذائية الفاسدة بمكناس خلال النصف الأول من رمضان ﻿

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بمراقبة الأسعار وجودة السلع والخدمات بعمالة مكناس من حجز وإتلاف حوالي 404 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو غير صالحة للإستهلاك

شوف تيفي و.م.ع

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بمراقبة الأسعار وجودة السلع والخدمات بعمالة مكناس من حجز وإتلاف حوالي 404 كلغ من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو غير صالحة للإستهلاك وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وجاء ذلك، بعد الحملات التي شنتها اللجن المختصة التي تضم جميع المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة كمصالح حفظ الصحة، والمصلحة البيطرية، والمكاتب الصحية البلدية، وغيرها في مختلف الأسواق الأسبوعية القروية ونقط البيع بالمراكز الحضرية والقروية التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مكناس مما نتج عنه حجز هذه الكميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك.

هذا وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز وإتلاف كميات مهمة من المواد الغذائية المصنعة وغير المصنعة كالزبدة النباتية والعجائن والمربى وعصبر الطماطم والمشروبات الغازية والجبن ومواد الحليب ومشتقاته وعصير الفواكه و "مرتديلا" والبسكوت والماء المعدني والخبز والوجبات السريعة والقهوة وعسل السكر والسقط والحلويات وزيت الطهي واللحوم البيضاء و البيض والشحم .