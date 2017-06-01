و أخيرا الأمن يوقف نشاط عصابة روعت ساكنة مدينة فاس و هذا ما عثر عليه ﻿

شوف تيفي:
أفلحت مصالح أمن مدينة فاس في إلقاء القبض على شخص يشتبه تورطه في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و السرقة بالسلاح الأبيض.
و ذكر بلاغ لولاية أمن فاس أن المعني بالأمر و هو من ذوي السوابق القضائية و مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالسرقة , تم إيقافه بعد اقترافه عمليات سرقة رفقة شريك له , وذلك بعد أن تم تشخيص هويته انطلاقا من المعطيات المتوفرة من خلال دراسة الشكايات و الأوصاف و هو ما مكن بالفعل من ايقافهم بالسرعة المطلوبة ووفق الخطة الموضوعة.
و أشار البلاغ أنه و عند عملية التفتيش الدقيق للسيارة تم العثور على أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام و بطاقة تعريف وطنية و بطاقة السحب البنكي لإحدى الضحايا , كما تم حجز ساعة يدوية مبلغ مالي و هواتف ذكية و رخص سياقة و دفتر شيكات ووثائق سيارات و مخدرات , كما تم الحجز المؤقت على السيارة المستعملة في ارتكاب السرقات .
و قد تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة فيما يبقى البحث جاريا عن شريكه.
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