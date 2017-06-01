 أولاد الشعب نوضو روينة بعد إمتحانات الباك فجرسيف ردا على أولاد المْرفحين لي دوزو الباك 5 إطوال ﻿
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أولاد الشعب نوضو روينة بعد إمتحانات الباك فجرسيف ردا على أولاد المْرفحين لي دوزو الباك 5 إطوال

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 14:20 أولاد الشعب نوضو روينة بعد إمتحانات الباك فجرسيف ردا على أولاد المْرفحين لي دوزو الباك 5 إطوال | مجتمع
أولاد الشعب نوضو روينة بعد إمتحانات الباك فجرسيف ردا على أولاد المْرفحين لي دوزو الباك 5 إطوال
عبر عدد من المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا بإحدى الثانويات بمدينة جرسيف عن غضبهم الشديد من ما أسموه ''الحكرة'' بعدما عمدت المؤسسة إلى جمع عدد من أبناء الأعيان و المسؤولين البارزين بالمدينة في

شوف تيفي:

عبر عدد من المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا بإحدى الثانويات بمدينة جرسيف عن غضبهم الشديد من ما أسموه "الحكرة" بعدما عمدت المؤسسة إلى جمع عدد من أبناء الأعيان و المسؤولين البارزين بالمدينة في إحدى الأقسام و تمتعيهم بمراقبة و حراسة على المقاس على خلاف باقي الأقسام التي شدد فيها الأساتذة الحراسة.

و أفاد أحد التلاميذ الذين يدرسون بثانوية "الحسن الداخل" بقلب مدينة جرسيف , أن الجميع استغرب خلال اليوم الثالث من أيام امتحانات الباكالوريا الذي صادف يوم الخميس الماضي من جمع إدارة المؤسسة –كما جاء على لسان المصدر- لأبناء الأعيان في قاعة خاصة من أجل اجتياز امتحانات الباك في ظروف تفضيلية على خلاف باقي تلاميذ المؤسسة.

وذكر ذات المصدر أن عدد من التلاميذ خرجوا في مظاهرة حاشدة بعد نهاية الامتحانات احتجاجا على مبدأ اللامساواة الذي نهجته إدارة المؤسسة ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص التي يجب أن تتصف به جميع الامتحانات و المباريات التي تشهدها المملكة .

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جرسيف شوف تيفي الحسن الداخل المملكة الباك

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