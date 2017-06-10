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بالفيديو و الصور ..سائق ''أوبير'' دخل في مواجهات مع شرطي بتمارة بعد كمين صبه له عدد من سائقي سيارات الأجرة وها شنو وقع فتمارة

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 14:10 بالفيديو و الصور ..سائق أوبير دخل في مواجهات مع شرطي بتمارة بعد كمين صبه له عدد من سائقي سيارات الأجرة وها شنو وقع فتمارة | حوادث و حقوق
بالفيديو و الصور ..سائق ''أوبير'' دخل في مواجهات مع شرطي بتمارة بعد كمين صبه له عدد من سائقي سيارات الأجرة وها شنو وقع فتمارة
أطاح عدد من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير و الصغير يطلقون على أنفسهم إسم '' الصقور البيضاء'' منتصف الأسبوع الجاري بسائق ما يعرف بتطبيق ''اوبر'' على مستوى السد القضائي المتواجد بمدخل مدينة تمارة .

شوف تيفي:

أطاح عدد من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير و الصغير يطلقون على أنفسهم إسم " الصقور البيضاء" منتصف الأسبوع الجاري بسائق ما يعرف بتطبيق "اوبر" على مستوى السد القضائي المتواجد بمدخل مدينة تمارة .

و أضاف أحد سائقي سيارات الأجرة الذي صور فيديو التوقيف في تصريح لـ"شوف تيفي" أن عدد من السائقين "اقتنصوا" سائق "أوبر" بعد رحلة قادته من مدينة الدارالبيضاء في اتجاه تمارة حيث نصبوا له كمينا أخبروا من خلاله رجال الأمن بالسد القضائي أن سيارة من نوع "فواسفاكن بولو" عملت على نقل مسافرين بطريقة غير شرعية , و بالفعل تم توقيف السيارة التي أبان سائقها عن مقاومة شديدة كما يظهر شريط توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , حيث دخل في مشادات كلامية و تدافع بالأيادي بينه و بين رجل أمن بالسد القضائي المذكور.

و أشار المصدر أن عدد من السائقين و الموقوف نقلوا إلى مصلحة الأمن حيث تم الاستماع للجميع في محضر رسمي و تم سحب رخصة السياقة من الموقوف لمدة ثلاثة أشهر و نقل سيارته إلى المحجز.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مدينة تمارة السد القضائي الصقور البيضاء

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