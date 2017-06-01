في شهر رمضان .. طبيب و ممرضات ديالو دوزو ليلة حمراء فالجنس و الشراب فمراكش و البوليس قرقب عليهم هذا الصباح ﻿

اعتقلت عناصر المنطقة الأمنية الرابعة التابعة لـ''لمحاميد'' في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت طبيبا رفقة ممرضتين قضوا ليلة حمراء داخل عيادته الكائنة بنفس المنطقة التابعة لمقاطعة

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اعتقلت عناصر المنطقة الأمنية الرابعة التابعة لـ"لمحاميد" في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت طبيبا رفقة ممرضتين قضوا ليلة حمراء داخل عيادته الكائنة بنفس المنطقة التابعة لمقاطعة المنارة مراكش.



و ذكرت مصادر محلية أن عناصر الأمن داهمت العيادة المذكورة الكائنة بإقامة "الليمون" بالمحاميد، وذلك على إثر إخبارية توصلت بها ، تفيد أن الطبيب المذكور وفي عز ليالي رمضان قضى ليلة حمراء في العيادة رفقة ممرضتين , وهم في حالة سكر طافح.



و أفادت المصادر ذاتها أن الموقوفين الثلاثة قضوا ليلة حمراء داخل الشقة التي تعود ملكيتها للطبيب، رفقة الممرضتين، من بينهما ممرضة متزوجة.



و أشارت المصادر أن الطبيب الموقوف ، توبع قضائيا في عدد من القضايا المتعلقة بالفساد و الدعارة والسكر العلني .