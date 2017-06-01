 عاجل.. إنتهاء عملية التصويت على أعضاء المكتب السياسي لحزب ''الوردة'' ﻿
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عاجل.. إنتهاء عملية التصويت على أعضاء المكتب السياسي لحزب ''الوردة''

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 13:37 عاجل.. إنتهاء عملية التصويت على أعضاء المكتب السياسي لحزب الوردة | بوليتيك
عاجل.. إنتهاء عملية التصويت على أعضاء المكتب السياسي لحزب ''الوردة''
إنتهت في هذه اللحظات عملية إدلاء أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، بأصواتهم لإنتخاب أعضاء المكتب السياسي الذين سيعملون إلى جانب الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر طيلة السنوات المقبلة.

شوف تيفي

إنتهت في هذه اللحظات عملية إدلاء أعضاء اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، بأصواتهم لإنتخاب أعضاء المكتب السياسي الذين سيعملون إلى جانب الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر طيلة السنوات المقبلة.

وحسب مصادر من مقر حزب "الوردة" الذي شهد عملية الإنتخابات، فعملية فرز الأصوات ستنطلق في تمام الساعة الواحدة زوالا، لمعرفة أعضاء المكتب السياسي الجدد، بعد إعلان إدريس لشكر كاتبا اولا في المؤتمر الأخير بعد صراع طويل مع مناوئيه.

وينتظر أن يتم إعلان تشكيلة القيادة الجديدة لحزب الإتحاد الإشتراكي، بعد ساعة من الآن، وسط أخبارا تفيد ضمان قياديين وأبنائهم مناصب داخل المكتب السياسي، خاصة الحبيب المالكي الذي ضمن رئاسة اللجنة الإدارية لولاية جديدة فيما إبنه مرشح بقوة للمكتب السياسي إلى جانب عائلة الدرهم والراضي.

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