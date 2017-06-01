 هذه حقيقة توزيع وجبات إفطار على عناصر القوة العمومية بالناظور ﻿
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هذه حقيقة توزيع وجبات إفطار على عناصر القوة العمومية بالناظور

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 13:56 هذه حقيقة توزيع وجبات إفطار على عناصر القوة العمومية بالناظور | بوليتيك
هذه حقيقة توزيع وجبات إفطار على عناصر القوة العمومية بالناظور
على خلفية نشر إحدى الصفحات على الفايسبوك لشريط فيديو، مدته 37 ثانية، تظهر فيه سيارة خاصة وهي بصدد توزيع وجبات إفطار على عناصر الشرطة، كشف مصدر أمني أن السلطات الترابية بمدينة الناظور

شوف تيفي:

على خلفية نشر إحدى الصفحات على الفايسبوك لشريط فيديو، مدته 37 ثانية، تظهر فيه سيارة خاصة وهي بصدد توزيع وجبات إفطار على عناصر الشرطة، كشف مصدر أمني أن السلطات الترابية بمدينة الناظور هي التي تكلّفت بتوفير وجبات إفطار وتوزيعها على عناصر القوة العمومية التي كانت مكلفة بالقيام بعمل نظامي يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك بالتزامن مع موعد أذان صلاة المغرب.

و قال مصدرنا، بأن السيارة الخاصة التي تظهر في الشريط تعود للممون الذي تم التعاقد معه لتحضير وتوزيع تلك الوجبات، نافيا الادعاءات غير الصحيحة التي أوردها موقع إخباري عندما زعم بأن " مواطنين من الناظور يوزعون الثمر والحليب على قوات الأمن".

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شوف تيفي المغرب إفطار قوة عمومية وجبات

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