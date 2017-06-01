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أردوغان يؤكد أن تركيا لن تتخلى عن قطر

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 13:27 أردوغان يؤكد أن تركيا لن تتخلى عن قطر | دولي
أردوغان يؤكد أن تركيا لن تتخلى عن قطر
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم لرفع الحصار، الذي فرضته السعودية ودول أخرى على قطر، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن الدوحة.

شوف تيفي:وكالات

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم لرفع الحصار، الذي فرضته السعودية ودول أخرى على قطر، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن الدوحة.

وأشار أردوغان إلى الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، لتخفيف الحصار على قطر، موضحا: "أقول إنه يجب رفع الحصار تماما، يجب ألا يحدث هذا بين الأشقاء".

وتوجه برجاء خاص للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلا: "أنتم أكبر من في الخليج والأقوى، عليكم أن تكونوا تاج الأخوة، وأن تجمعوهم على صعيد واحد، هذا ما ننتظره" منكم.

وأضاف الرئيس التركي أن "البعض منزعج من وقوفنا إلى جانب إخوتنا في قطر، إلا أننا مستمرون في تقديم جميع أنواع الدعم إليها"، معتبرا أن تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الدول في الخليج ألقى بظلاله على فرحة المسلمين بشهر رمضان.

‫شوف تيفي

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