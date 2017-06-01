مطار فاس سايس ينجو من كارثة جوية حقيقية..إليكم التفاصيل ﻿

فتحت مصالح الدرك الملكي بمدينة فاس تحقيقا معمقا , بخصوص إخبارية توصلت بها عناصرها يوم أمس الجمعة , تفيد أن طائرة مدنية تعرضت لهجوم بأشعة ''الليزر'' أثناء نزولها بمدرج مطار فاس سايس.

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فتحت مصالح الدرك الملكي بمدينة فاس تحقيقا معمقا , بخصوص إخبارية توصلت بها عناصرها يوم أمس الجمعة , تفيد أن طائرة مدنية تعرضت لهجوم بأشعة "الليزر" أثناء نزولها بمدرج مطار فاس سايس.



و ذكرت مصادر إعلامية محلية أن قيادة الدرك الملكي بمدينة فاس فتح تحقيقا في هذه النازلة الخطيرة , تفيد أن شخصا مجهولا عمل على توجيه أشعة "الليزر" بشكل قوي و مركز نحو "قمرة" قيادة الطائرة و هي تستعد للهبوط بالمطار المذكور، وهو الأمر الذي أثر على ربان الطائرة و الذي لم يتمكن من القيام بعملية الهبوط الآمن بطائرته إلا بصعوبة بالغة مما كاد أن يتسبب في كارثة جوية حقيقية .



و أضافت ذات المصادر أنه لم يتم إلى حدود الساعة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل الإجرامي , حيث ما زالت عناصر الدرك الملكي تباشر تحرياتها من أجل تحديد مكان انبعاث الأشعة المذكورة و توقف صاحبها.