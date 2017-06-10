خطير و بالصور.. بعد ''اليوسفية'' العثور على جماجم و عظام بشرية بفاس لكن ماشي ديال الإنسان القديم ﻿

عثر عدد من عمال جماعة فاس أمس الجمعة على عدد من الجماجم و العظام و أشلاء الموتى , أثناء مباشرتهم لأشغال عملية توسيع شملت عدد من الطرق من بينها طريق ''باب كيسة'' بالعاصمة العلمية.

شوف تيفي: ف.ع / م. ف



عثر عدد من عمال جماعة فاس أمس الجمعة على عدد من الجماجم و العظام و أشلاء الموتى , أثناء مباشرتهم لأشغال عملية توسيع شملت عدد من الطرق من بينها طريق "باب كيسة" بالعاصمة العلمية.



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن العمال الذين كانوا قد انبروا لحفر الطريق المذكور من أجل توسيعها, ربما نبشوا إحدى المقابر القديمة التي كانت تتواجد بالمنطقة حيث دهست آلة الحفر العشرات من الجثت المدفونة في مشهد تقشعر له الأبدان .



و أفادت ذات المصادر أن عدد من فعاليات المجتمع المدني التي حجت إلى مكان الأشغال عبرت عن استيائها و غضبها الشديد من هذا الفعل "اللاإنساني" محملين جماعة فاس مسؤولية عدم احترام حرمة المقابر و الأموات.