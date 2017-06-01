مغاربة يحتلون المراتب الأولى في مشاهدة أفلام ''البورنو'' و الجنس في رمضان ﻿

من جديد و ككل سنة،كشفت دراسة جديدة قام بها موقع ''تراند'' أن المغاربة يتصدرون المراتب الأولى على المستوى العربي في زيارة المواقع الإباحية و البرورنوغرافية في رمضان.

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من جديد و ككل سنة،كشفت دراسة جديدة قام بها موقع "تراند" أن المغاربة يتصدرون المراتب الأولى على المستوى العربي في زيارة المواقع الإباحية و البرورنوغرافية في رمضان.



ويعرف عدد زيارات المواقع الإباحية في المغرب، ارتفاعا مباشرة بعد إعلان موعد الإفطار.



و قالت الدراسة إن معدل البحث عن كلمة "سيكس" ارتفع بشكل ملحوظ ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، طوال الأسبوع الماضي، خصوصا، مساء نهاية الأسبوع.