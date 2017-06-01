بريطانيا: منفذو هجوم جسر لندن خططوا لاستخدام شاحنة عملاقة في اعتداء لندن ﻿

كشفت الشرطة البريطانية إن منفذي هجوم جسر لندن يوم 3يونيو الجاري خططوا لاستخدام شاحنة عملاقة تزن 7 أطنان ونصف في الهجوم.

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كشفت الشرطة البريطانية إن منفذي هجوم جسر لندن يوم 3يونيو الجاري خططوا لاستخدام شاحنة عملاقة تزن 7 أطنان ونصف في الهجوم.

و أوضحت الشرطة في بيان بثته هيئة الإذاعة البريطانية أن المهاجمين الثلاثة فشلوا في استئجار الشاحنة بسبب عدم تقديم بيانات الدفع المالي مما اضطرهم إلى استئجار الشاحنة الصغيرة "فان" التي نفذوا بها هجومهم ودهسوا المارة على جسر لندن ما اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص و نحو 50 جريحا.

وكشفت المحققون أن المهاجمين الثلاثة ربطوا السكاكين التي استخدموها في طعن الضحايا في أرساغهم كما عثر في السيارة على زجاجات سوائل حارقة كما أنهم استأجروا شقة سكنية في باركينغ شرقي العاصمة لاستخدامها كمقر آمن لهم.

وبدأ الهجوم عندما دهست الشاحنة المشاة على جسر لندن بريدج قبل أن تصطدم بسور أمام حانة باروبوي اند بانكر ثم ترجلوا منها وبدأوا في طعن المارة ومرتادي الحانات والمطاعم قبل أن تقتلهم الشرطة بالرصاص بعد 8 دقائق من تلقي أول مكالمة استغاثة.