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بريطانيا: منفذو هجوم جسر لندن خططوا لاستخدام شاحنة عملاقة في اعتداء لندن

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 12:23 بريطانيا: منفذو هجوم جسر لندن خططوا لاستخدام شاحنة عملاقة في اعتداء لندن | دولي
بريطانيا: منفذو هجوم جسر لندن خططوا لاستخدام شاحنة عملاقة في اعتداء لندن
كشفت الشرطة البريطانية إن منفذي هجوم جسر لندن يوم 3يونيو الجاري خططوا لاستخدام شاحنة عملاقة تزن 7 أطنان ونصف في الهجوم.

شوف تيفي:

كشفت الشرطة البريطانية إن منفذي هجوم جسر لندن يوم 3يونيو الجاري خططوا لاستخدام شاحنة عملاقة تزن 7 أطنان ونصف في الهجوم.

و أوضحت الشرطة في بيان بثته هيئة الإذاعة البريطانية أن المهاجمين الثلاثة فشلوا في استئجار الشاحنة بسبب عدم تقديم بيانات الدفع المالي مما اضطرهم إلى استئجار الشاحنة الصغيرة "فان" التي نفذوا بها هجومهم ودهسوا المارة على جسر لندن ما اسفر عن مقتل ثمانية اشخاص و نحو 50 جريحا.

وكشفت المحققون أن المهاجمين الثلاثة ربطوا السكاكين التي استخدموها في طعن الضحايا في أرساغهم كما عثر في السيارة على زجاجات سوائل حارقة كما أنهم استأجروا شقة سكنية في باركينغ شرقي العاصمة لاستخدامها كمقر آمن لهم.

وبدأ الهجوم عندما دهست الشاحنة المشاة على جسر لندن بريدج قبل أن تصطدم بسور أمام حانة باروبوي اند بانكر ثم ترجلوا منها وبدأوا في طعن المارة ومرتادي الحانات والمطاعم قبل أن تقتلهم الشرطة بالرصاص بعد 8 دقائق من تلقي أول مكالمة استغاثة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أجر الشاحنة بريطانيا هجوم لندن

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