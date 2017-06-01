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إستنفار أمني بالعيون بسبب التهديدات الإرهابية ضد قوات المينورسو بالكركرات

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 12:28 إستنفار أمني بالعيون بسبب التهديدات الإرهابية ضد قوات المينورسو بالكركرات | حوادث و حقوق
إستنفار أمني بالعيون بسبب التهديدات الإرهابية ضد قوات المينورسو بالكركرات
يعيش مستودع اللوجيستيك الخاص بالبعثة الأممية المينورسو بمدينة العيون حالة إستنفار أمني غير مسبوق من يومين تقريبا، بعد التقارير الإستخباراتية الفرنسية الأخيرة التي حذرت عناصر المينورسو من تعرضها

شوف تيفي

يعيش مستودع اللوجيستيك الخاص بالبعثة الأممية المينورسو بمدينة العيون حالة إستنفار أمني غير مسبوق من يومين تقريبا، بعد التقارير الإستخباراتية الفرنسية الأخيرة التي حذرت عناصر المينورسو من تعرضها لهجمات إرهابية.

وأفاد موقع "الصحراء زووم" أن الموقع الرئيسي للوجيستيك الخاص بقوات المينورسو، يعرف انتشارا مكثفا لمختلف التشكيلات الأمنية، إلى جانب الحضور الكبير لعناصر الدرك الملكي و أفراد الوقاية المدنية الذين قاموا بإزالة بعض الأبنية المتهالكة بالمكان، و إقامة مركز مراقبة دائم قبالة مقر البعثة الأممية .

وإستنادا مصادر متطابقة، فالتحركات الأمنية المكثفة المراد منها تأمين المنطقة بالكامل و رفع درجة التأهب و اليقظة الأمنية لأعلى المستويات، حيث أن شهد بحر الأسبوع الجاري انسحاب البعثة الأممية من منطقة الكركرات الحدودية بسبب وجود مخاوف أمنية على حياة و سلامة أفراد المينورسو، وذلك بعد توصل الأمم المتحدة بتقرير استخبارتي فرنسي يحذر من امكانية استهداف بعد التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالساحل و الصحراء لأفراد المينورسو المرابطين بالمنطقة .

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