حصري: الأمير مولاي الحسن و للا خديجة بموروكومول ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الأمير مولاي الحسن، حل بالمركز التجاري ''موروكومول'' مصحوبا بالأميرة للا خديجة و عدد من أصدقائه.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الأمير مولاي الحسن، حل بالمركز التجاري "موروكومول" مصحوبا بالأميرة للا خديجة و عدد من أصدقائه.

و حسب مصادرنا، حل الأمراء بالمركز بدون بروتوكول حيث قاما بزيارة عدد من المحلات التجارية بالمول.

تجدر الإشارة أن الملك محمد السادس حل قبل أسبوعين بمدينة الدار البيضاء حيث دشن مجموعة من المشاريع التنموية.