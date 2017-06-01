بعد ''كالفان'' فضيحة جنسية أخرى تهز شيشاوة في رمضان وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

عرضت سرية الدرك الملكي التابعة لمنطقة ''نجاط'' إقليم شيشاوة أمس الجمعة على الوكيل العام للملك بمدينة النخيل مراكش, موقوفا يبلغ من العمر حوالي 25 سنة ينحدر من مدينة '' ايمنتانوت'' بتهم البيدوفيليا , اعتدى

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عرضت سرية الدرك الملكي التابعة لمنطقة "نجاط" إقليم شيشاوة أمس الجمعة على الوكيل العام للملك بمدينة النخيل مراكش, موقوفا يبلغ من العمر حوالي 25 سنة ينحدر من مدينة " ايمنتانوت" بتهم البيدوفيليا , اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال من خلال ممارسته عليهم نزواته و شدوده الجنسي.

و ذكرت مصادر محلية أن فصول اعتقال المشتبه به تعود إلى الأسبوع الماضي بعدما أحس أحد الأطفال البالغ من العمر حوالي العشر سنوات بالأفكار البشعة التي تدور بذهن هذا الوحش الآدمي , حيث عمل و على الفور إلى إخبار والده بمحاولة إغرائه واستدراجه .

و أضافت المصادر أن والد الطفل عمل على الفور على محاصرة الشاب و إخطار عناصر الدرك بالواقعة حيث تم توقيفه متلبسا بالجرم المذكور ،وبعد إخضاعه لإجراءات التحقيق اعترف بالمنسوب إليه، فيما كشف تنقيطه عن سوابقه الإجرامية في ذات المجال , بتورطه في عدة قضايا تخص هتك عرض قاصرين عن طريق الإغراء والاستدراج.