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طقس حار اليوم السبت في هذه المناطق بالمملكة

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 11:16 طقس حار اليوم السبت في هذه المناطق بالمملكة | مجتمع
طقس حار اليوم السبت في هذه المناطق بالمملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تبقى الأجواء حارة نوعا ما إلى حارة في معظم أرجاء البلاد وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات

شوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تبقى الأجواء حارة نوعا ما إلى حارة في معظم أرجاء البلاد وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز سحب ركامية وغير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس، ومن المحتمل أن تمتد إلى السهول الغربية لمرتفعات الأطلس، فيما ستبقى الأجواء مستقرة بباقي جهات المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، وشرقية بالبوغاز ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي أرجاء البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل اللوكوس وشياظمة وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و44 درجة بسهول تادلة وتانسيفت وأقصى جنوب الشرقي، وما بين 34 و41 درجة بداخل اللوكوس الغرب ودكالة وعبدة وشياظمة وسوس وسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشرق والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و34 درجة بالريف والسهول المحيطية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 23 و29 درجة بمرتفعات الأطلس وقرب الساحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي المناطق.

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