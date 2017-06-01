بعد طردها رفقة زوجها من عرض ''إيموغاجي''..سارة أبو جاد ترد بهذه الطريقة ﻿

شوف تيفي:
في أول رد لها على إهانة الجمهور لها و لزوجها، وجهت سارة أبو جاد، رسالة توضيحية للمغاربة الذين وجهوا لها انتقادات لها و لزوجها بعد مشاركتهما الباهتة في عرض "إيموغاجي".
و قالت سارة أبو جاد عبر حسابها الخاص بالفايسبوك:" الجمهور المغربي (ماشي غي الرباطي) جمهور ذواق و رائع و ما ساهلش تقنعو بأي عمل... وقفنا قدام 1500 واحد في مسرح محمد الخامس بالرباط و كانت تجربة كبيرة و صعيبة فنفس الوقت... حنا مآمنين بواحد الموهبة فينا هي لي بغينا نشاركوها مع الجمهور المغربي كله... كاين فرق بين الإصرار لي فينا و التحدي الخاوي أو الوقاحة الخاوية وبزاف ديال الناس غالطين فينا و حنا مسؤولين على هاد المغالطة واخا .ماقصدناش... شكرا للجمييييييييع.."
و كانت سارة قد تعرضت رفقة زوجها لإهانة كبيرة بعدما قام جمهور العرض بالرباط بطردهما من خشبة مسرح محمد الخامس.
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