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حادث سير خطيرة على مشارف مدينة أكادير في رمضان و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 10:41 حادث سير خطيرة على مشارف مدينة أكادير في رمضان و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
حادث سير خطيرة على مشارف مدينة أكادير في رمضان و هذه هي التفاصيل
عاش الطريق السريع الرابط بين مدينتي أكادير وتارودانت عند مدخل جماعة الكردان مساء أمس الجمعة حادثة سير مروعة بعد انقلاب شاحنة من الحجم الكبير على سيارة للأجرة .

شوف تيفي:

عاش الطريق السريع الرابط بين مدينتي أكادير وتارودانت عند مدخل جماعة الكردان مساء أمس الجمعة حادثة سير مروعة بعد انقلاب شاحنة من الحجم الكبير على سيارة للأجرة .

و أفادت مصادر "شوف تيفي" أن الحادث و لحسن الحظ ورغم خطورته لم يحصد خسائر في الأرواح حيث خرج السائق و الركاب سالمين، إلا أنه خلف خسائر مادية جسيمة .

و أضافت ذات المصادر انه ومباشرة بعد وقوع الحادثة دقائق قبيل وقت الإفطار، هرعت إلى عين المكان عناصر من الدرك الملكي والتي فتحت تحقيقا في الحادث الذي تشير معطياته الأولية أنه كان بسبب الإفراط في السرعة و عدم إحترام قانون التجاوز.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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