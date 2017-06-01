ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب ﻿

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت قطر للتوقف ''فورا'' عن تمويل الارهاب، في تصريح أتى ليصب الزيت على نار الازمة المشتعلة بين الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز ودول عربية عدة في مقدمها

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دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت قطر للتوقف ''فورا'' عن تمويل الارهاب، في تصريح أتى ليصب الزيت على نار الازمة المشتعلة بين الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز ودول عربية عدة في مقدمها السعودية والامارات التي فرضت على الدوحة حصارا غير مسبوق.

وبعدما كان الموقف الأميركي من الازمة الخليجية ضبابيا خلال الايام الماضية بسبب التصريحات والتغريدات والبيانات المتضاربة التي صدرت عن دوائر القرار في واشنطن بهذا الشأن، أتى تصريح ترامب ليجسد الانخراط الاميركي الكامل في هذه الازمة بعيد ساعات على ادلاء وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين بدلويهما في هذه الازمة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في البيت الابيض إن ''دولة قطر للاسف قامت تاريخيا بتمويل الارهاب على مستوى عال جدا''.

وأضاف ''لقد قررت مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية ان الوقت حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل'' الارهاب.

وشدد الرئيس الاميركي على ان الدولة الخليجية الصغيرة ''عليها أن توقف هذا التمويل وفكره المتطرف (...) أريد ان اطلب من كل الدول التوقف فورا عن دعم الارهاب. اوقفوا تعليم الناس قتل اناس آخرين''.

وأتى تصريح ترامب بعيد ساعتين من تصريح اقل حدة تجاه الدوحة ادلى به وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وناشد فيه السعودية وحلفاءها تخفيف الحصار الذي فرضته على قطر والذي قال إنه يضر ايضا بالعمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية، مع تأكيده في الوقت نفسه على وجوب ان يقوم امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ''بالمزيد وبشكل اسرع'' في مجال مكافحة الارهاب.