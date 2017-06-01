 ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طقس حار اليوم السبت في هذه المناطق بالمملكة | مجتمع

طقس حار اليوم السبت في هذه المناطق بالمملكة

بعد طردها رفقة زوجها من عرض إيموغاجي..سارة أبو جاد ترد بهذه الطريقة | ثقافة و فنون

بعد طردها رفقة زوجها من عرض ''إيموغاجي''..سارة أبو جاد ترد بهذه الطريقة

حادث سير خطيرة على مشارف مدينة أكادير في رمضان و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حادث سير خطيرة على مشارف مدينة أكادير في رمضان و هذه هي التفاصيل

ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب | دولي

ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب

بالفيديو...القبض على انتحاري سعودي أراد تفجير مسجد بالكويت | دولي

بالفيديو...القبض على انتحاري سعودي أراد تفجير مسجد بالكويت

عاجل..وبالفيديو.. القوات السعودية والاماراتية والمصرية تدخل حدود قطر | دولي

عاجل..وبالفيديو.. القوات السعودية والاماراتية والمصرية تدخل حدود قطر

عاجل...وقفة إحتجاجية ليلية حاشدة بالحسيمة طلبا للإفراج عن المعتقلين | بوليتيك

عاجل...وقفة إحتجاجية ليلية حاشدة بالحسيمة طلبا للإفراج عن المعتقلين

رسميا..إنطلاق عملية تصحيح 3 ملايين ورقة تحرير امتحانات الباكالوريا وهذا ما سيقع للأجوبة المتطابقة | مجتمع

رسميا..إنطلاق عملية تصحيح 3 ملايين ورقة تحرير امتحانات الباكالوريا وهذا ما سيقع للأجوبة المتطابقة

عاجل..إعتقال ستة أشخاص بالحسيمة بينهم فنانين والحارس الشخصي لناصر الزفزافي | بوليتيك

عاجل..إعتقال ستة أشخاص بالحسيمة بينهم فنانين والحارس الشخصي ''لناصر الزفزافي''

الوطن غالي والخيانة رخيصة

ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب

بتاريــخ : 10 يونيو 2017 / 10:23 ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب | دولي
ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب
دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت قطر للتوقف ''فورا'' عن تمويل الارهاب، في تصريح أتى ليصب الزيت على نار الازمة المشتعلة بين الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز ودول عربية عدة في مقدمها

شوف تيفي:

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت قطر للتوقف ''فورا'' عن تمويل الارهاب، في تصريح أتى ليصب الزيت على نار الازمة المشتعلة بين الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز ودول عربية عدة في مقدمها السعودية والامارات التي فرضت على الدوحة حصارا غير مسبوق.

وبعدما كان الموقف الأميركي من الازمة الخليجية ضبابيا خلال الايام الماضية بسبب التصريحات والتغريدات والبيانات المتضاربة التي صدرت عن دوائر القرار في واشنطن بهذا الشأن، أتى تصريح ترامب ليجسد الانخراط الاميركي الكامل في هذه الازمة بعيد ساعات على ادلاء وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين بدلويهما في هذه الازمة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في البيت الابيض إن ''دولة قطر للاسف قامت تاريخيا بتمويل الارهاب على مستوى عال جدا''.

وأضاف ''لقد قررت مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبار جنرالاتنا وطواقمنا العسكرية ان الوقت حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل'' الارهاب.

وشدد الرئيس الاميركي على ان الدولة الخليجية الصغيرة ''عليها أن توقف هذا التمويل وفكره المتطرف (...) أريد ان اطلب من كل الدول التوقف فورا عن دعم الارهاب. اوقفوا تعليم الناس قتل اناس آخرين''.

وأتى تصريح ترامب بعيد ساعتين من تصريح اقل حدة تجاه الدوحة ادلى به وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وناشد فيه السعودية وحلفاءها تخفيف الحصار الذي فرضته على قطر والذي قال إنه يضر ايضا بالعمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية، مع تأكيده في الوقت نفسه على وجوب ان يقوم امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ''بالمزيد وبشكل اسرع'' في مجال مكافحة الارهاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ترامب حصار ارهاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو...القبض على انتحاري سعودي أراد تفجير مسجد بالكويت | دولي

بالفيديو...القبض على انتحاري سعودي أراد تفجير مسجد بالكويت

عاجل..وبالفيديو.. القوات السعودية والاماراتية والمصرية تدخل حدود قطر | دولي

عاجل..وبالفيديو.. القوات السعودية والاماراتية والمصرية تدخل حدود قطر

سكاي نيوز تتهم قطر بالمشاركة في اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد | دولي

سكاي نيوز تتهم قطر بالمشاركة في اغتيال السياسي التونسي ''شكري بلعيد''

27 ألف دولار غرامة تشغيل قناة الجزيرة القطرية في فنادق السعودية والديار المقدسة | دولي

27 ألف دولار غرامة تشغيل قناة "الجزيرة" القطرية في فنادق السعودية والديار المقدسة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد 10 من أخطر الشواطئ المرعبة في العالم.. | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. شاهد 10 من أخطر الشواطئ المرعبة في العالم..

بالفيديو.. نيللي كريم تتأخر في الخروج من الطائرة.. ورامز جلال يستقبلها بتعليقات كوميدية | قنوات أخرى

بالفيديو.. نيللي كريم تتأخر في الخروج من الطائرة.. ورامز جلال يستقبلها بتعليقات كوميدية

شاهد بالفيديو.. نيللي كريم تواجه السحلية.. وهذا ما فعلته عندما رأت وجه رامز جلال | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. نيللي كريم تواجه السحلية.. وهذا ما فعلته عندما رأت وجه رامز جلال

شاهد بالفيديو.. بنعيسى الجيراري في مواجهة بلال مرميد | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. بنعيسى الجيراري في مواجهة بلال مرميد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

طقس حار اليوم السبت في هذه المناطق بالمملكة | مجتمع
منذ 7 دقائق

طقس حار اليوم السبت في هذه المناطق بالمملكة

بعد طردها رفقة زوجها من عرض إيموغاجي..سارة أبو جاد ترد بهذه الطريقة | ثقافة و فنون

بعد طردها رفقة زوجها من عرض ''إيموغاجي''..سارة أبو جاد ترد بهذه الطريقة

حادث سير خطيرة على مشارف مدينة أكادير في رمضان و هذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حادث سير خطيرة على مشارف مدينة أكادير في رمضان و هذه هي التفاصيل

ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب | دولي

ترامب يوجه ضربة موجعة لقطر ويدعوها إلى التوقف فورا عن دعم الإرهاب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.