بالفيديو...القبض على انتحاري سعودي أراد تفجير مسجد بالكويت ﻿

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أظهر شريط فيديو، تدخل عناصر من الأمن الكويتي ومصلين لمنع انتحاري من جنسية سعودية، يحاول تفجير مسجد بدولة الكويت.
وكشف الفيديو تدخل المصلين الذين أخرجوا الانتحاري من المسجد وقيام عناصر الأمن الذين كانوا يرابطون قرب المسجد، برفع السلاح في وجهه للتوقف وسط هجوم بالركل والضرب من قبل المصلين الغاضبين.
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